Uma proposta ao encontro dos pressupostos institucionais

Tendo como missão regular e reforçar o interesse público da profissão de contabilista certificado, a Ordem dos Contabilistas Certificados, com 69.849 membros, dos quais 38.082 são mulheres e 31.767 homens, é um braço do Estado. Enquanto pessoa coletiva de direito público, representativa dos profissionais que exercem a atividade de Contabilista Certificado, rege-se pelo seu Estatuto e regulamentos, pelo regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais e demais legislação aplicável.

Competência, confiança, excelência, integridade, lealdade, rigor, sustentabilidade, transparência e responsabilidade social, são estes os valores de uma instituição que enquanto pessoa coletiva de interesse público, atua com respeito absoluto pelos mais elevados padrões e valores éticos. Nesse contexto, a OCC disponibiliza a todo o momento toda a informação relativa às suas políticas estratégicas, estados financeiros, ações disciplinares, modelos formativos e demais pastas que sejam do interesse não só dos contabilistas certificados como da sociedade em geral.

Ao presente, a Ordem apoia anualmente os seus membros com 135.315 esclarecimentos técnicos na área da fiscalidade e contabilidade, tem 509 processos disciplinares em curso, disponibiliza formação a 749.953 formandos, conta com 8.084.940 acessos ao seu site e apresenta uma solidez financeira ímpar.

Os contabilistas certificados são sinónimo de confiança. Nesse sentido, e afirmando o interesse público da profissão, a Ordem tem como visão a excelência da profissão e dos profissionais, pugnando pelo seu desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional contínuo.

Conforme os mais variados estudos internacionais, 500 novos contabilistas certificados por cada milhão de habitantes, correspondem a um aumento de 10 euros no PIB per capita, a mais 9,8% de exportações; mais 34,3% de investimento estrangeiro; mais 0,4% na qualidade da educação; mais 1,3% na qualidade da saúde e, finalmente, mais 27,9% na arrecadação fiscal.

É nos contabilistas certificados que está assente todo o modelo económico e social do nosso país. Sem contabilistas certificados, teremos mais fraude e evasão fiscal, menos transparência, menos justiça social e mais incumprimento fiscal.

Foi com estes pressupostos e com o objetivo de defender o interesse público da profissão e consequentemente defender a nossa economia e sociedade civil, que a Ordem dos Contabilistas Certificados trabalhou ao longo de meses com o Governo na elaboração da proposta de alteração do seu Estatuto.

Sem demagógicas, ideológicas políticas e sempre com independência, imparcialidade e rigor, trabalhámos cientes dos propósitos adjacentes à mudança do diploma por parte do Governo, com a certeza de que alguns desses pressupostos eram positivos e que reforçam o interesse público da instituição, da profissão e dos seus membros.

Num processo conduzido com desnecessários entraves e obstáculos, mas que ainda assim avaliamos como globalmente positivo, em que a Ordem e a sua tutela (Ministério das Finanças através da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais) trabalharam de forma construtiva e colaborativa, sentimos que a proposta agora em discussão na Assembleia da República entende o preponderante papel dos contabilistas certificados na nossa economia e sociedade e nesse sentido, concretiza um conjunto de medidas que acreditamos poderá ajudar o nosso país.

O regulador, Ordem dos Contabilistas Certificados, como instituição que se foca apenas no interesse público e regulação da profissão, acredita que a presente proposta legislativa vai ao encontro das suas finalidades, missão e objetivos institucionais.

Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados