França. Jovem de 17 anos morto a tiro por polícia

Um jovem, de 17 anos, desobedeceu às ordens dos agentes da polícia. Resultado: foi morto a tiro, na noite de terça-feira, nos arredores de Paris.

O caso está a fazer tremer a França com várias ondas de protestos contra a violência policial, tendo já havido 24 detenções na madrugada desta quarta-feira.

Ao que indicam as autoridades francesas, a vítima estaria a conduzir sem os documentos, tendo alegadamente tentado atropelar os agentes, que o tinham mandado parar na sequência de uma operação de trânsito.

Contudo, surgiu um vídeo nas redes sociais que demonstra o que de facto aconteceu: o agente policial apontou uma arma ao jovem, depois o carro avança; ouve-se um disparo e o veículo pára. Naël M, assim se chama o jovem, não resistiu aos ferimentos de bala na zona do peito.

O Le Monde também desmente a versão das autoridades, afirmando que um agente diz a seguinte frase: "vais levar um tiro na cabeça", com a arma apontada a poucos centímetros do jovem.

Depois da revelação do vídeo, o polícia que atirou sobre o jovem foi detido e acusado de homicídio, de acordo com o mesmo jornal.

Vários carros, paragens de autocarro e contentores do lixo foram incendiados e destruídos. Fogos de artifício foram lançados perto da esquadra da polícia, com os agentes a tentar parar os protestos, atirando gás lacrimogéneo contra as pessoas, que protestam em várias cidades.