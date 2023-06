Jorge Jesus pode vir a treinar a Arábia Saudita

Jorge Jesus vai ser anunciado como selecionador da Arábia Saudita, na próxima semana, com um salário de 10 milhões de euros por temporada, avança o Jornal de Notícias.

Desta forma, o português regressa ao Médio Oriente depois da passagem pelo Al Hilal na época 2018/2019.

Esta será a primeira vez a comandar uma seleção e o objetivo é o de qualificar o país para o Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Caso este cenário se concretize, será o selecionador mais bem pago do Mundo.