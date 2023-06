Juiz vota pela inelegibilidade de Bolsonaro

O juiz do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil e relator da ação contra Jair Bolsonaro, Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do ex-presidente brasileiro para os próximos oito anos.

Gonçalves afirmou o antigo Presidente do Brasil cometeu abuso de poder e político e uso indevido dos meios de comunicação.

Contudo, o juiz ilibou o candidato de Bolsonaro a vice-presidente, Walter Braga Netto.

"Não é possível fechar os olhos para os efeitos antidemocráticos de discursos violentos e de mentiras que colocam em xeque a credibilidade da justiça eleitoral", reforçou Benedito Gonçalves.

Bolsonaro procurou o "descrédito internacional" e proferiu "mentiras atrozes" sobre o processo eleitoral brasileiro, mesmo após perder as eleições de outubro para Lula da Silva "a fim de manter as suas bases políticas mobilizadas", acusou o juiz.

Este julgamento será concluído na quinta-feira, a partir das 9h (13h em Lisboa)