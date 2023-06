Putin é "uma ameaça para a Rússia", alerta Navalny

"O regime de Putin é a maior ameaça para a Rússia (...) e é tão perigoso para o país que mesmo o seu inevitável colapso constitui uma ameaça de guerra civil", escreveu Navalny no Twitter, naquela que é a sua primeira reação desde a rebelião do grupo Wagner, que aconteceu no último fim de semana.