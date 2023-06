Costa alerta que risco de incêndio não vai desaparecer

O primeiro-ministro António Costa esteve, esta terça-feira, no Sardoal, em Santarém, onde afirmou que é preciso "ter consciência de que o fogo é um risco e um risco que está presente e que não vai desaparecer".

Costa falava aos jornalistas no âmbito do programa Aldeia Segura, afirmando tratar-se de "um trabalho muito importante" desenvolvido pelas autarquias, em colaboração com bombeiros e forças de segurança, que permite garantir a segurança das populações em caso de incêndio.

O primeiro-ministro disse que é preciso que o país esteja preparado "de diversas formas para enfrentar esse risco".

"Para além do combate direto às chamas, a prioridade tem de ser a proteção das pessoas. Isso é absolutamente fundamental e é por isso que o programa Aldeia Segura é essencial", afirmou.