Jornadas do PS. Ministra diz que críticos do Governo que apostaram "na espuma dos dias" falharam

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares ataca os críticos do Governo, "aqueles que apostaram na espuma dos dias, aqueles que acharam que através de um caso ou outro abalavam a credibilidade do Governo e desviavam o foco do Governo, falharam".

"Nós não nos desviamos e continuamos a concretizar os compromissos que assumimos com os portugueses, que nos deram a confiança para gerirmos o país com maioria absoluta", acrescentou Ana Catarina Mendes, na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, no Funchal.

A ministra fez questão de sublinhar que o Governo PS, apesar de ter maioria absoluta no Parlamento, não recusa prestar contas. “

Ao longo da última sessão legislativa são 175 intervenções em plenário de membros do Governo e 132 presenças de membros do Governo nas comissões parlamentares, além de dezenas de projetos de lei e de resolução aprovados [pelo PS] e que foram provenientes de outros partidos", afirmou, acrescentando:

"É a nossa conceção de responsabilidade num quadro de maioria absoluta que os portugueses confiaram há um ano e meio".

A terminar, continuou nos seus elogios ao Governo, lembrando as dificuldades que afetaram o país nos últimos anos, como a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.

"Disseram mais uma vez que viria o diabo, mas nós respondemos às pessoas com aumentos de salários e das pensões, com maiores apoios às empresas e às famílias. Estabilidade e previsibilidade foram o que os portugueses nos pediram. E só é possível darmos estabilidade e previsibilidade se formos capazes de responder com rigor e responsabilidade perante as exigências do momento", rematou.