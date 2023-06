Sara Matos e Pedro Teixeira confirmam separação

Sara Matos, de 33 anos, e Pedro Teixeira, de 42, colocaram um ponto final nos rumores e confirmaram a separação no Instagram.

"Decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro, mas, principalmente, na vida do nosso filho", lê-se no comunicado comum aos dois atores.

“Os últimos anos foram uma viagem de amor, companheirismo, cumplicidade e partilha”. “Uma viagem que teve o Manuel como resultado do nosso amor”, acrescentam.

Recorde-se que os dois atores estavam juntos há cerca de nove anos e têm um filho em comum, com quase dois anos.