A arte de mal legislar

O Governo português iniciou uma alteração legislativa com vista a implementar uma modificação profunda das regras que se aplicam às várias profissões reguladas.

Se inicialmente parecia imbuído de um espírito reformista moderno e avançado, depressa se percebeu que estávamos perante um ultra liberalismo pouco digno para um partido que se intitula de socialista.

No caso dos Advogados, o Governo pretende retirar-lhes atos que até aqui eram exclusivos dos mesmos, como a consulta jurídica, a elaboração de contratos e a cobrança de créditos, e entregá-los nas mãos de profissionais sem a qualificação técnica e deontológica necessária.

Quando questionada sobre o impacto que estas medidas terão nos direitos dos cidadãos, a Senhora Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares referiu levianamente que “logo se vê”.

No que à Ordem dos Advogados diz respeito, o Governo tenta centrar a discussão à volta de matérias que são absolutamente pacíficas, como é o caso da remuneração dos estágios e a transparência das contas, para esconder ao cidadão as verdadeiras motivações desta reforma.

O Governo quer colocar na mão dos grandes interesses económicos a elaboração de contratos e a cobrança de dívidas, permitindo que esses atos sejam praticados não por profissionais independentes, como os advogados, mas sim por meros assalariados de empresas que se regem unicamente pelo valor do lucro a qualquer custo.

A estes grupos o Governo vai deixar atuar em “mercado livre”, sem qualquer garantia de que, caso falhem as regras do dito “mercado”, existam códigos deontológicos que os possam punir, seguros de responsabilidade civil obrigatórios que possam cobrir os danos e prejuízos que a sua atuação inflija às populações e empresas, ou que guardem as informações sigilosas que lhes possam ser confiadas por estes.

E o Governo mente!

Mente quando alega que será melhor para os portugueses ter pessoas sem qualificação a prestar trabalho qualificado; mente quando diz que sabe que isto será positivo economicamente, sem ter realizado qualquer estudo de impacto destas medidas, que por sinal é obrigatório por lei; mente quando apresenta isto como a melhor solução para garantir direitos aos cidadãos e aos candidatos às diversas profissões reguladas.

Curiosamente (ou talvez não), o Governo não escolhe para si o aconselhamento jurídico desses “licenciados em direito” (que alega serem idênticos aos dos advogados), nem para os grandes grupos económicos, que vão passar a gerir o “mercado”, já que vão ambos continuar a contratar (o primeiro maioritariamente por ajuste direito) os melhores advogados da praça para defender os seus interesses!

Na verdade, só a Ordem dos Advogados poderá garantir que aqueles serviços jurídicos são prestados por profissionais idóneos, responsáveis e sujeitos a uma avaliação deontológica séria e permanente. Sem a regulação daqueles serviços, viveremos na selva. E como se sabe, na selva não há justiça.

Sem Advogados não há justiça, sem justiça não há

democracia.

Bastonária da Ordem dos Advogados