Os 25 anos da Ordem dos Economistas

Hoje, dia 27 de junho de 2023, passam exatamente 25 anos da publicação do Decreto-Lei n.º 174/1998 que cria a Ordem dos Economistas, associação de direito público, através da transformação da APEC - Associação Portuguesa de Economistas, associação de direito privado anteriormente existente, respondendo à “ ... necessidade de valorizar a profissão de economista que adquiriu nos nossos dias uma importância económica e social acentuada e, nessa medida, exige uma entidade que a discipline, salvaguarde valores e crie condições de enquadramento e valorização técnico-profissional”, de acordo com a justificação constante do preâmbulo.

De então para cá passaram 25 anos em que a Ordem se afirmou, alargando o número de membros e a influência social, participando no debate das grandes questões económicas e empresariais do País, na definição das orientações do ensino e formação nas áreas das ciências económicas e empresariais, contribuindo decisivamente para a afirmação do prestígio da classe profissional dos economistas através da regulação do exercício da atividade profissional, pautada por valores de exigência, rigor e ética, visando a qualidade dos serviços prestados aos utilizadores finais, sem nunca perder de vista, a salvaguarda do superior interesse público.

Coincidindo com as comemorações do 25º aniversário, que se têm desdobrado por múltiplas iniciativas e terão um ponto culminante no Congresso dos Economistas em outubro, a Ordem dos Economistas confrontou-se com um processo de alterações estatutárias desencadeado pelo governo e comum às demais Ordens, sob pretexto de constituir uma imposição da União Europeia para a obtenção de verbas do PRR.

Neste momento, o governo enviou já a proposta de alterações estatutárias das vinte Ordens profissionais para a Assembleia da República, para ser discutida e votada, ainda nesta sessão legislativa. Consuma-se, assim, uma alteração do estatuto público que, não obstante os aspetos positivos que podem ser encontrados e que, em larga medida resultaram dos próprios contributos das Ordens, estas consideram, na sua larga maioria, ser atentatória da sua autonomia e da capacidade de exercício efetivo da sua função de autorregulação. Função que a prática não evidenciou como limitadora do acesso à atividade profissional de ninguém e muito menos dos jovens, tal como os responsáveis pela condução do processo pretendem fazer crer.

No caso da Ordem dos Economistas, não existe qualquer limitação ao exercício da atividade profissional como economista que não resulte apenas da qualidade da formação adquirida.

De acordo com os contributos apresentados pela Ordem e que foram incorporadas pelo governo na proposta enviada à Assembleia, passam a existir cinco categorias de membros da Ordem, começando pela categoria de membro estudante, evoluindo para membro estagiário, membro efetivo, membro sénior e membro conselheiro. Não se verifica qualquer exigência de formação adicional que vá para além da obtida nas instituições de ensino superior, desde que se enquadre nas áreas das ciências económicas e empresariais, nem quaisquer mecanismos de seleção na passagem de categoria que não resultem do cumprimento das regras fixadas estatutariamente e que são exclusivamente de natureza curricular.

A Ordem dos Economistas dá especial atenção ao enquadramento profissional dos jovens economistas e quer contribuir para que eles não tenham de procurar no exterior, cada vez em maior número, o reconhecimento e valorização profissional que não obtém em Portugal, desqualificando a economia, comprometendo a competitividade, fragilizando o potencial de crescimento e a sustentabilidade a prazo do próprio modelo de sociedade em que temos vivido até agora.

A Ordem dos Economistas tem dado igualmente uma atenção muito especial aos problemas estruturais do País, tendo promovido diversas iniciativas de debate de temas diversos, que procuram chamar a atenção para a necessidade de recuperar uma visão estratégica, um planeamento de médio e longo prazo que estimule o sector empresarial e o reforço da produção de valor acrescentado interno, em sintonia com aquilo que são neste momento as próprias preocupações europeias e as tendências da economia global. Nesta perspetiva, a Ordem dos Economistas tem participado em diversas plataformas criadas pelo governo para dar o seu contributo na procura de soluções para problemas prementes, como seja o caso da habitação ou do novo aeroporto de Lisboa. E está disponível para dar toda a contribuição que lhe for solicitada para a procura de soluções que permitam dar resposta a outros problemas prementes que constrangem a afirmação de uma trajetória sustentada de crescimento e de desenvolvimento económico e social, que coloque o País no topo dos países desenvolvidos da Europa.

Hoje, como há 25 anos, quando foi publicado o Decreto-Lei de criação da Ordem dos Economistas, os Economistas adquiriram uma nova e acentuada importância económica e social que importa valorizar e prestigiar.

Esse é o objetivo da Ordem dos Economistas, dando pleno sentido à sua missão de interesse público e de salvaguarda da qualidade dos serviços que os seus membros prestam à sociedade nos diferentes campos em que exercem as suas responsabilidades profissionais.

Professor Catedrático

Bastonário da Ordem dos Economistas