César Boaventura leva SAD benfiquista a tribunal

O agente César Boaventura deu entrada na justiça com uma ação contra a SAD do Benfica, pedindo uma indemnização de 984 mil euros, com juros incluídos. Em causa está a transferência do lateral-esquerdo Nuno Tavares para o Arsenal, em 2021.

O empresário, que está em prisão domiciliária, arrolou como testemunhas Luís Filipe Vieira, ex-presidente do clube, e Rui Pedro Braz, diretor desportivo.

Recorde-se que César Boaventura foi detido no âmbito da Operação Malapata, suspeito num mega esquema de fraude fiscal e branqueamento em negócios do futebol com jogadores do Benfica e Sporting.