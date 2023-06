Ao sabor das pedras fritas

A recente iguaria cada vez mais vendida nos mercados de rua e que ganhou adeptos nos chefs locais que não se coíbem de fazer vídeos a cozinhar as mesmas, consiste tão simplesmente, num punhado de pedras salteadas num óleo picante, com alho, malagueta, ervas aromáticas e algumas especiarias conforme o gosto.

De tempos a tempos aparecem algumas modas inventadas por “artistas”, muitas vezes em desespero, que tentam toda e qualquer forma de ganhar dinheiro. Mas para que se tornem nas tais referidas “modas” é porque há por aí muitos papalvos a comê-las. Um pouco ao jeito do “O Rei vai nu”, um maravilhoso conto do famoso autor dinamarquês Hans Christian Andersen, que descreve de forma perfeita certos acontecimentos da nossa sociedade. Por cá, ainda recentemente tivemos a grande invenção dum ucraniano, radicado em Portugal, que decidiu enlatar “ar abençoado de Fátima”, que obviamente não era mais do que uma lata vazia com uma imagem da Nossa Senhora de Fátima e que foi vendida a muitos turistas sobretudo da América do Sul e da Ásia. Três euros de absolutamente nada.

Na China aparece agora o novo pitéu gastronómico que tem feito furor nas redes sociais. Pedras fritas. Sim leu bem, pedras fritas. A recente iguaria cada vez mais vendida nos mercados de rua e que ganhou adeptos nos chefs locais que não se coíbem de fazer vídeos a cozinhar as mesmas, consiste tão simplesmente, num punhado de pedras salteadas num óleo picante, com alho, malagueta, ervas aromáticas e algumas especiarias conforme o gosto. A ideia é, segundo dizem, chupar as pedras para sentir o sabor do refogado, para depois as cuspir, ficando com o aroma na boca. O prato dá pelo nome de “suodiu” que traduzido para português não é mais do que chupar e deitar fora. Segundo dizem os “especialistas” na matéria, os seixos trazem um fresco sabor a mar que envolto no molho, lhes dá um toque único e especial.

Vende-se por pouco mais de dois euros e está a ganhar cada vez mais adeptos, sobretudo nos fanáticos das dietas, que dizem conseguir absorver todo o sabor da comida, sem ingerir os alimentos. Cozinhadas nos conhecidos wooks, vendem-se como uma espécie de “avivar da paixão” pelo efeito do picante e tem feito as delícias dos curiosos. Não é propriamente a única novidade que nos traz este país asiático, famoso por trabalhar todo o tipo de animais, até os mais absurdos. Por exemplo o restaurante The Ramen Boy, um bar de noodles em Taiwan, usa agora um (no mínimo) bizarro crustáceo, de nome Isopod, para rechear os seus noodles e que a mim mais me parece uma gigantesca barata de 14 patas, pelo simpático preço de 74 dólares (68 euros) , dada a dificuldade em encontrar esta relíquia.

Mais um fenómeno chinês a juntar a tantos outros, a fazer lembrar a famosa lenda de um certo frade português, que faminto chegou a casa de um lavrador com uma brilhante pedra no bolso, prometendo cozinhar um surpreendente prato. Guiados pela curiosidade o casal lá acedeu em emprestar-lhe a cozinha. Este lavou-a bem e pediu uma panela com um um pouco de água e para ficar melhor pediu um pouco de azeite, seguido de uns enchidos, carne e para a engrossar, batata, feijão e tudo o que se foi lembrando. No fim quando questionado sobre a pedra, pediu-a de volta depois de lavada e levou-a consigo, já de barriga cheia. Assim se conta a famosa sopa da pedra de Almeirim.