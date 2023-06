Quando, na noite de sexta-feira, Yevgeny Prigozhin afrontou diretamente Vladimir Putin e ameaçou marchar com os seus homens sobre Moscovo, muitos ter-se-ão lembrado da célebre Marcha sobre Roma.

Benito Mussolini tinha às suas ordens menos de 30 mil dos seus camisas negras. Prigozhin, que até fisicamente é parecido com Il Duce, liderava 25 mil mercenários da Wagner, combatentes duros e altamente experimentados.

Por coincidência, o episódio que levou Mussolini ao poder ocorreu há quase exatamente cem anos, no final de outubro de 1922.

Os desfechos foram, porém, diametralmente diferentes. Mussolini chegou, viu e venceu. Aclamado pelo povo na capital italiana, tomou o poder sem encontrar resistência.

Prigozhin, depois daquele arroubo, mandou os seus soldados regressar a penates, e ele próprio exilou-se na Bielorrússia.

Num primeiro momento, até parecia que o líder da Wagner tinha conseguido forçar Putin a um acordo, que assim sairia fragilizado do confronto. Mas depois das declarações de ontem de Prigozhin, alegando que nunca quis derrubar o governo, isso já não é tão claro.

Fica mesmo a impressão de que Putin, até pela forma como reiterou a intenção de castigar os revoltosos, terá ganho este embate.

Mas mesmo que tenha vencido o braço-de-ferro, o Presidente russo não sai fortalecido deste episódio. Pelo contrário.

Em primeiro lugar, parece evidente que as forças da Wagner estavam a desempenhar um papel fulcral na guerra contra a Ucrânia, e a sua saída de cena pode ser um revés de peso para as aspirações do Kremlin. Em segundo lugar, pôs a nu os conflitos no seio das forças russas. E, ao dizer que a invasão da Ucrânia assenta numa mentira, Prigozhin pôs em causa a legitimidade de toda a operação, minando certamente a moral das tropas invasoras.

Confrontar Putin com os seus erros já seria algo impensável noutros tempos. Ameaçá-lo abertamente, como o líder da Wagner ameaçou, só foi possível porque Prigozhin pressentiu alguma fraqueza no Presidente. Claro que pode ter-se enganado. Mas há uma conclusão que parece inevitável:a união faz a força e a Rússia está dividida, ao contrário do seu opositor.