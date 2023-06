Monção. Mulher em estado grave após ser atropelada por trator

Uma mulher, de 79 anos, ficou em estado grave após ter sido atropelada pelo trator, que instantes antes conduzia, esta segunda-feira, em Monção.

O alerta foi dado pouco antes das 13h, à chegada dos meios de socorro "a mulher encontrava-se em estado grave, mas estável", adiantou fonte da GNR, à agência Lusa.

Foi acionado o helicóptero do INEM que transportou a vítima para o Hospital de Braga.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Monção com 11 operacionais e três viaturas, a GNR de Monção com dois operacionais e uma viatura, o SIV-Valença com 2 operacionais e o INEM com quarto operacionais e um helicóptero.