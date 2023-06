Mafra. Fuga de amoníaco obriga à retirada de mais de 200 pessoas de matadouro

Mais de 200 trabalhadores do Centro de Abate de Suínos do Oeste, em Milharado, Mafra, tiveram de ser, esta segunda-feira, retirados do seu local de trabalho na sequência de uma fuga de amoníaco.

O acidente "resultou de uma rutura numa conduta, que provocou uma fuga de amoníaco e obrigou à evacuação da empresa", disse Miguel Oliveira, comandante dos Bombeiros da Malveira, em declarações à agência Lusa.

Sete pessoas foram avaliadas no local e outras duas ficaram com ferimentos ligeiros, tendo estas sido transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Ainda não são conhecidas as causas da rutura e o alerta foi dado às 10h20.