PJ detém homem que abusou sexualmente de criança com menos de três anos

Um homem, de 42 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeitas de ter abusado de uma criança com menos de 3 anos, filha de um casal com quem partilhava casa em Almada.

“A investigação efetuada permitiu apurar que os factos foram consumados, no decurso do passado dia 18/06/2023, no interior do quarto de uso exclusivo do suspeito, local para onde a vítima se dirigiu enquanto a respetiva progenitora, conjuntamente com outra residente no imóvel, procedia a limpezas ao resto da casa”, informou a PJ, em comunicado.

O homem já foi ouvido em tribunal, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.