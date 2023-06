Rebelião Wagner. Moscovo inicia investigação sobre possível envolvimento ocidental

Moscovo iniciou uma investigação sobre o eventual envolvimento do Ocidente no motim do grupo Wagner, anunciou, esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

O governante disse ainda, de acordo com a imprensa internacional, que o grupo paramilitar vai continuar a operar no Mali e na República Centro Africana e que a rebelião não afetará a relação entre Moscovo e os seus amigos.

Recorde-se que Vladimir Putin classificou a rebelião como uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma “traição”, garantindo que não iria permitir o início de uma "guerra civil".