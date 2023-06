Sarah Ferguson revela que foi diagnosticada com cancro na mama e deixa apelo

A duquesa de Iorque deixou um apelo para a realização de rastreios ao cancro, após ter sido diagnosticada ao fazer uma mamografia de rotina.

Sarah Ferguson revelou que já foi submetida a uma cirurgia que foi “bem-sucedida” e que agora está em casa a recuperar.

“É muito importante que eu fale nisto. Não me importo que ninguém me queira ouvir. Estou a dizer às pessoas por aqui porque quero que cada uma que ouça este podcast vá fazer um rastreio”, sublinhou a ex-mulher do príncipe André, irmão do Rei Carlos III, no podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah, onde também lembrou que o seu pai morreu com cancro na próstata.

Sarah Ferguson fez ainda questão de deixar um agradecimento a “todos os médicos e enfermeiras, equipas do hospital” e a “todos os enfermeiros que trazem tanto conforto e aconselham”.