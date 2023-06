David Bruno estreia-se no Coliseu do Porto com concerto de "despedida"

Bruno Gonçalves Redação 26/06/2023 13:20

Após o concerto, “a estreia em nome próprio na icónica sala da cidade do Porto", o músico vai realizar "uma pausa prolongada no projeto a solo do cantautor”.