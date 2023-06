Moscovo levanta "regime para operações antirerroristas"

Depois de introduzir um "regime de operações antiterroristas" após a rebelião do grupo paramilitar Wagner, Moscovo levantou estas restrições, anunciou o presidente da câmara da capital russa.

"Estamos a levantar todas as restrições relacionadas com a implementação do regime de operações antiterroristas", informou Sergei Sobyanin, através do Telegram.

Segundo o autarca, esta decisão foi tomada devido à "ausência de ameaças à vida, à saúde e à propriedade" das pessoas, disse, através de um comunicado, o comité antiterrorismo russo.

"A situação na região de Moscovo encontra-se atualmente estável", assegurou.

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin suspendeu no sábado as movimentações da rebelião contra o comando militar menos de 24 horas depois de ter ocupado Rostov.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu esta ação como uma rebelião dizendo que se tratava de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição.

Putin acrescentou que não iria permtir que acontecesse uma "guerra civil".