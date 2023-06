Explosão em moradia faz um morto e dois feridos graves em Setúbal

Uma explosão, na manhã deste sábado, seguida de incêndio numa residência em Setúbal, na localidade das Pontes, provocou um morto e dois feridos graves.

A explosão ocorreu numa moradia na Rua da Estanqueira.

A vítima mortal é um homem de 66 anos e os dois feridos graves são uma criança de 11 e uma jovem de 23, segundo o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado perto das 8h e as vítimas foram transportadas de helicóptero para o hospital.

No local estiveram 34 elementos dos bombeiros, INEM e GNR com dez viaturas. O helicóptero do INEM também foi acionado.