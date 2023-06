Açores. Avião atingido por um raio durante o voo

Um avião, da companhia aérea açoriana SATA Air Açores, foi esta sexta-feira atingido por um raio enquanto ainda estava no ar.

Em declarações à agência Lusa, fonte da assessoria de imprensa do grupo SATA explicou que o incidente ocorreu "esta manhã, durante um voo interilhas da SATA Air Açores", que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores, não revelando mais pormenores, e que não houve feridos.

Ainda assim, a SATA informa que, "em consequência de um raio ter atingido um avião da SATA Air Açores, por uma questão técnica, a referida aeronave terá que ser inspecionada", e"terá que reorganizar" a sua operação durante o dia de hoje.

A companhia assegura que "está a desenvolver todos os esforços para reacomodar os passageiros em ligações alternativas, com a maior brevidade possível, e de acordo com a disponibilidade de lugares que se apresentarem a cada momento".

A SATA lamenta ainda o ocorrido e que está a tentar solucionar a situação dos passageiros que possam ser afetados" pelo incidente.