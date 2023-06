Lisboa. Sete jovens entre os 15 e os 19 anos detidos por roubos

A PSP deteve sete jovens, entre os 15 e os 19 anos, por suspeita da prática de crimes de roubo agravado em Lisboa.

As detenções, segundo comunicado das autoridades, foram levadas a cabo no dia 19 de junho, após dois crimes de roubo na forma tentada praticados na zona de Santos.

Os jovens usavam “uma pistola e a uma faca de grandes dimensões, com o intuito de coagir as vítimas a entregar os seus pertences", informa a PSP, adiantando que apreendeu as armas e um cartão de débito que tinha sido roubado.

Os detidos serão sujeitos a primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, sendo que dois deles serão presentes ao Tribunal de Família e Menores, para que lhe seja imposta uma medida tutelar.