Hub do Mar. Ateliê de Manuel Salgado ganha concurso da câmara de Lisboa

O concurso para a conceção e construção do fituro Hub do Mar na zona de Pedrouços, em Lisboa, foi ganho pelo Risco, ateliê de arquitetura de Manuel Salgado, ex-vereador do Urbanismo da Cãmara de Lisboa nos mandatos de António Costa e Fernando Medina.

O Hub do Mar deverá ser instalado na antiga lota da Docapesca e representa um investimento de 31 milhões de euros financiados pelo PRR. O projeto deverá instalar a sede de um pólo de desenvolvimento científico e empresarial ligado ao mar.

O ateliê de Manuel Salgado fica, assim, com a conceção de um dos mais importantes investimentos nos próximos anos na capital, aumentando o seu portfólio de importantes obras em Lisboa.

O antigo vereador do Urbanismo, que, quando assumiu funções na CML garantiu que o seu ateliê iria ficar afastado da realização de projetos em Lisboa, acabou por ser acusado de promiscuidade ao não cumprir a promessa, já que a Risco assinou nos últimos anos obras de vulto na capital, como é o caso do Convento do Beato e das obras de alargamento do Hospital da Luz (processo que está a ser alvo de investigação).

Manuel Salgado, que ganha agora o Hub do Mar, viu-se obrigado a abandonar a presidência da SRU por estar a ser alvo de investigações na Justiça.