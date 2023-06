Homem condenado a 22 anos de prisão por matar ex-mulher

De acordo com a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGR-P), o Tribunal de Penafiel deu como provado que a 20 de junho de 2022 que o homem não tinha licença para ter a arma em questão e que foi ter com a vítima mortal ao salão de cabeleireiro e estética onde estava, depois posteriormente disparado a arma, atingindo-a na cabeça.