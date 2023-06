GNR deteve homem suspeito de violência doméstica

Um homem, de 41 anos, foi detido pela GNR por por posse de armas proibidas no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a GNR informa que, na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o agressor exercia violência física e psicológica sobre a vítima, uma mulher de 56 anos.

"No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, nomeadamente, uma domiciliária e uma em veículo, no decorrer das quais foram encontradas armas e munições proibidas, motivo que levou à detenção do indivíduo”, diz a mesma nota.

Foram ainda apreendidas duas pistolas de alarme, três punhais, uma arma de ar comprimido, ma navalha de abertura automática e munições de vários tipos.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.