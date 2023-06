Endividamento da economia bate novo recorde

O endividamento do setor não financeiro – administrações públicas, empresas e particulares – aumentou 1,9 mil milhões de euros, para 804 mil milhões de euros. Este aumento verifica-se pelo quarto mês consecutivo e representa um novo recorde. Os dados, avançados pelo Banco de Portugal (BdP) que revela que, deste total, 441,2 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 362,8 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

O banco central liderado por Mário Centeno revela também que o endividamento do setor público teve um incremento de 1,8 mil milhões de euros. «Este acréscimo verificou-se junto dos particulares (1,3 mil milhões de euros), principalmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro, junto das administrações públicas (1,0 mil milhões de euros) e do setor financeiro (500 milhões de euros)», justifica o banco, acrescentando que em contrapartida, o endividamento do setor público diminuiu junto do exterior (1,1 mil milhões de euros).

Já o endividamento do setor privado subiu 0,1 mil milhões de euros. O endividamento das empresas privadas aumentou 0,2 mil milhões de euros, «traduzindo essencialmente um crescimento do endividamento perante o exterior», diz o banco, detalhando também que o endividamento dos particulares decresceu 0,1 mil milhões de euros, sobretudo junto do setor financeiro.

O Banco de Portugal anunciou ainda esta semana que nos primeiros quatro meses deste ano, o financiamento das administrações públicas apresentou um valor negativo de cinco mil milhões de euros, o que compara com os 1,7 mil milhões de euros registados no período homólogo. «Um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia», justifica.

O BdP detalha também que o financiamento concedido às administrações públicas pelos bancos e pelo exterior foi negativo, em 8,3 mil milhões de euros e em 5,2 mil milhões de euros, respetivamente. Em contrapartida, as famílias financiaram as administrações públicas em 8,5 mil milhões de euros, sobretudo através da aquisição de certificados de aforro e do Tesouro.