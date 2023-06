Madeira. Mulher espanhola morre em queda de 50 metros numa cascata

Uma mulher espanhola, com 47 anos, morreu após uma queda de 50 metros quando estava a fazer canyoning na cascata Água de Alto em São Vicente, na Madeira, esta quinta-feira.

Segundo o Correio da Manhã, a mulher estava com um grupo, todos eles experientes de canyoning.

Ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.

As circunstâncias do incidente ainda estão a ser apuradas, mas o equipamento e os pontos de passagem, de acordo com o mesmo jornal, tinham sido verificados.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de São Vicente e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).