Tribunal russo rejeita recurso de jornalista norte-americano

Um tribunal de Moscovo rejeitou o recurso do jornalista do Wall Street Journal, Evan Gerhskovich, que se encontra detido na Rússia desde março devido a acusações de espionagem, sobre uma decisão judicial que determinou a sua permanência na prisão até agosto.

Depois de um tribunal de Moscovo ter determinado no mês passado que o jornalista permaneceria sob custódia da justiça até 30 de agosto, os advogados de Gerhskovich apresentaram um recurso em maio, contudo o Tribunal da Cidade de Moscovo rejeitou o pedido da defesa.

O caso de Gershkovich, que negou ter estado a espiar a Rússia, tem estado rodeado de secretismo, com as autoridades russas a não especificaram que provas recolheram para sustentar as acusações de espionagem.

O Governo norte-americano argumentou que o jornalista, que se encontra na prisão moscovita de Lefortovo, foi detido injustamente e exige a sua imediata libertação.