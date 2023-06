Polícia Marítima identifica 249 imigrantes e constitui 10 arguidos em megaoperação

A Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima realizou, na quinta-feira, uma megaoperação de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves, tendo culminado na detenção de quatro pessoas e identificação de 249 imigrantes.

​Os detidos são três pessoas de nacionalidade portuguesa, uma de nacionalidade vietnamita e foram constituídos arguidos 10 indivíduos.

Foram ainda apreendidos mais de 500 comprimidos de metanfetaminas, 15 viaturas e sete motores fora-de-bordo, um empilhador, duas armas brancas, provas documentais, equipamentos de escolha e acondicionamento de bivalves e 71 mil euros.

Os 249 imigrantes foram retirados e levados para alojamento transitório.

Esta operação é o resultado de dois anos de investigação realizada pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima, tendo resultado na execução de mais de 30 mandados de busca, apreensão e detenção em flagrante delito em Setúbal, Almada, Montijo e Samouco.

A Polícia Marítima contou com a colaboração da PSP, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), do Serviço de Informação e Segurança (SIS), da Autoridade Tributária, da ASAE e congéneres europeias, e da Europol.