Von der Leyen anuncia 1,5 mil milhões de euros para a Ucrânia

A Presidente da Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que, a União Europeia vai desembolsar, mais 1,5 mil milhões de euros em assistência macrofinanceira para a Ucrânia, com o objetivo de ajudar o país a proteger serviços e infraestruturas críticas.

"Hoje vamos desembolsar mais 1,5 mil milhões de euros em assistência macrofinanceira para a Ucrânia. Vamos ajudá-la a assegurar que serviços e infraestruturas continuam a funcionar enquanto estão na sua corajosa luta pela liberdade", escreveu Ursula von der Leyen no Twitter.

