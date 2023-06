Explosão em Paris deixa 16 feridos

Um grande incêndio deflagrou num edifício do centro de Paris, fazendo com que uma das suas partes desabasse, fazendo pelo menos 16 feridos, sete dos quais ficaram em estado grave.

"Há um incêndio na rua Saint-Jacques, no 5.º bairro de Paris. Os sapadores bombeiros de Paris estão a intervir. Agradecemos que não perturbem a sua intervenção e evitem aquele setor", informou o ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, através do Twitter.

"Um edifício incendiou-se e abateu parcialmente" na rua Saint-Jacques, a algumas ruas do Panteão e do Jardim do Luxemburgo, avançou o ministério público de Paris.

Até ao momento, "nada permite determinar a origem do sinistro" neste momento, precisou o ministério público da capital francesa, apesar de meios de comunicação franceses afirmarem que a origem estará numa explosão de gás.