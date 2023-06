Barragem destruída fez 1,4 mil milhões de euros de danos à Ucrânia

O Governo ucraniano estima que destruição da barragem de Kakhovka, no rio Dniepre, fez 1,4 mil milhões de euros em danos ambientais, adiantou o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, que se encontra em Londres.

"As estimativas preliminares dos danos ambientais apontam para cerca de 1,5 mil milhões de dólares. Este valor não inclui os prejuízos na agricultura, nas infra-estruturas, nas habitações e os custos de reconstrução", disse Shmyhal.

Os dois países acusam-se mutuamente da destruição desta barragem, que aconteceu no início de junho, e que provocou inundação de 10 mil hectares de terra, cerca de 50 mortos e milhares de pessoas desalojadas.

Na passada quinta-feira, o ministro do ambiente ucraniano, Ruslan Striles, revelou, durante uma intervenção por videoconferência aos ministros europeus do ambiente reunidos no Luxemburgo, que os estragos ficaram avaliados em cerca de 1,4 mil milhões de euros de estragos.

Para além destes estragos, um milhão de pessoas ficaram sem água potável, "causou a norte a 20 mil animais, incluindo espécies endémicas que só vivem no sul da Ucrânia", algo que "não se pode calcular em termos monetários", salientou.