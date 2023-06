Fundo de garantia de depósitos: recursos próprios sobem

O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) tinha, no final de 2022, capacidade para proteger 0,94% das poupanças guardadas nos bancos portugueses. Trata-se, de acordo com o Banco de Portugal (BdP) de uma descida em 0,04 pontos percentuais face a 2021. Segundo o documento, «essa redução é, em larga medida, atribuível ao aumento expressivo do denominador daquele rácio, em resultado do aumento registado nos depósitos cobertos pela garantia do FGD».

Apesar da redução, o nível de capitalização do fundo mantém-se acima de 0,8%, determinado como objetivo de capitalização dos sistemas de garantia de depósitos da União Europeia, a atingir até julho de 2024, refere o fundo presidido por Luís Máximo dos Santos.

Os recursos próprios do fundo totalizavam 1.680 milhões de euros, um aumento de 7,85 milhões de euros (+0,47%) comparativamente ao final de 2021.

Já a receita relativa às contribuições periódicas pagas pelas instituições registou um aumento de 550%, tendo o valor global das contribuições ascendido a 2,6 milhões de euros (mais 2,2 milhões de euros face ao valor recebido em 2021).