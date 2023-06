IRS. Reembolso já soma 2500 milhões de euros

Já soma 2,5 milhões de euros o valor dos reembolsos do IRS, tendo chegado a cerca de 2,5 milhões de agregados familiares.

"Neste momento a AT [Autoridade Tributária e Aduaneira] já emitiu reembolsos a cerca de 2,5 milhões de agregados familiares e o montante total reembolsado é de cerca de 2,5 mil milhões de euros", disse secretário de Estado Nuno Santos Félix, de declarações à agência Lusa.

O número agora conhecido corresponde a mais 153 mil declarações de IRS reembolsadas e a cerca de mais 90 milhões de euros de devolução do imposto do que em igual período do ano passado.

Segundo Nuno Santos Félix, o prazo médio do reembolso tem rondado as duas semanas para quem entrou pela via automática e perto das três semanas nos restantes casos.