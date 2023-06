Inspeções lentas a navios reduzem fornecimento de cereais

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou a lentidão das inspeções a navios envolvidos no acordo dos cereais do Mar Negro, que está a causar uma quebra no fornecimento de alimentos essenciais.

"As exportações de alimentos pelo corredor humanitário marítimo caíram significativamente, de um pico de 4,2 milhões de toneladas métricas em outubro de 2022, para 1,3 milhões de toneladas métricas em maio, o volume mais baixo desde o início da iniciativa, no ano passado", afirmou, esta terça-feira, o porta-voz de Guterres, Farhan Haq, numa declaração à imprensa, em Nova Iorque.

"O secretário-geral apela às partes para que acelerem as operações e exorta-as a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar a continuação deste acordo vital, aberto a renovação a 17 de julho", revelou ainda.

O porta-voz defendeu que a ONU está totalmente empenhadas em apoiar a implementação do acordo dos cereais de forma que os produtos dos dois países em conflito cheguem aos mercados globais com segurança e previsibilidade.

"Isso é especialmente crítico agora que a nova colheita de cereais começa na Ucrânia e na Federação Russa", reforçou.