Direita italiana está atenta ao futuro do Forza Italia

A morte do ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, abriu um cenário de grande incerteza em torno do Forza Italia, partido que faz parte da coligação ultraconservadora no poder e cujo futuro estará em jogo nas próximas eleições europeias.

O 'braço direito' do falecido líder, Antonio Tajani, que atualmente é vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia italiana, anunciou para uma reunião do conselho nacional do Forza Italia para a eleição de um líder provisório até ao próximo congresso -- nunca antes de 2024. Esta reunião acontecerá na próxima quinta-feira

Contudo, o novo presidente poderá não liderar este partido durante muito tempo devido à incerteza de este conseguir sobreviver sem aquele que sempre foi o seu rosto, Silvio Berlusconi.

Tajani, antigo comissário europeu, é considerado o grande candidato a assumir as rédeas do partido, contudo a generalidade dos especistas políticos em Itália não têm grandes dúvidas de que é uma missão praticamente impossível substituir Berlusconi, que foi primeiro-ministro em quatro governos (1994-95, 2001-2016 e 2008-2011).

A mesma ideia tem a generalidade da população italiana, que, segundo uma sondagem realizada após a morte de Berlusconi, considera este líder "insubstituível".