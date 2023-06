No futuro, confinamentos serão mais curtos

Tendo iniciado carreira em ciências matemáticas na Universidade de Warwick no final do século passado, ao virar do milénio aceitei um desafio para constituir um grupo de investigação em epidemiologia matemática no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), um instituto dedicado à investigação biomédica, portanto. Da noite para o dia, tudo mudou na minha vida, desde a situação familiar ao meio de trabalho, incluindo a cultura científica que tanto influenciou o rumo da minha investigação. No início assustei-me mas nunca hesitei. Acreditei que adaptar-me ao novo ambiente era bom e possível, mais ou menos como quem acredita num poder sobrenatural. Investi tudo e, em pouco tempo, vi-me a liderar um grupo com cerca de 20 cientistas com formações diversas, todos a desenvolver modelos matemáticos para estudar a propagação de doenças infecciosas em populações susceptíveis e possíveis formas de intervenção. Tornámo-nos conhecidos mundialmente pela originalidade da nossa investigação e pelas escolas de Verão que organizávamos no ambiente fabuloso do IGC. Tínhamos colaborações em praticamente todos os continentes. No entanto, em 2015 o grupo terminou.

Mudei-me para a Liverpool School of Tropical Medicine, onde passei cinco anos a consolidar e a aplicar a base matemática daquilo que considero o mais impactante contributo do meu grupo para a ciência: a realização de que em qualquer população todos os indivíduos são diferentes e que essa heterogeneidade é tendencialmente subrepresentada em modelos matemáticos e estatísticos, com repercussões nas conclusões dos estudos. Percebi então que estava na hora de voltar a um instituto de matemática e estatística para desenvolver uma nova forma de construir modelos. Foi assim que em 2020 integrei o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade de Strathclyde. Foi também nesse ano que foi declarada a pandemia de COVID-19.

Neste contexto, os meus colaboradores e eu interpretámos a pandemia de uma forma que se distinguiu da maior parte dos epidemiologistas matemáticos. O nosso foco era captar toda a heterogeneidade que afectasse o crescimento de cada onda epidémica. Como diferenças na suscepitibilidade à infecção aceleram a aquisição de imunidade populacional e desaceleram o crescimento de epidemias, enquanto outros grupos atribuíam o achatar das curvas a medidas de contenção nós atribuíamos o fenómeno maioritariamente à imunidade que a população ia adquirindo. Isto gerou bastante polémica na altura. Embora a base matemática dos nossos modelos já estivesse publicada foi a primeira vez que os formalismos foram utilizados com implicações tão imediatas. Essencialmente, a partir do momento em que a imunidade populacional ao vírus em circulação é atingida deixa de haver justificação para manter confinamentos. Assim, modelos que admitem maior eficiência na aquisição de imunidade populacional sugerem a aplicação de confinamentos mais curtos e/ou mais leves para minimizar efeitos colaterais indesejados.

No Reino Unido, está agora a decorrer um inquérito para avaliar o impacto e resposta à pandemia, de onde resultarão com certeza importantes lições para o futuro. Não me surpreenderá se o encurtamento e/ou voluntarismo dos confinamentos vier a ser uma delas.

Professora de matemática na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, e Universidade Nova de Lisboa