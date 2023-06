Receita: Salada de polvo e batata com ervas aromáticas e limão

As batatas são um dos ingredientes da estacão, quem me conhece sabe que tenho um fraquinho e não passo sem elas, adoro a textura cremosa e ligeiramente densa e a pele delicada, as batatas brancas têm um sabor suave subtilmente doce que aprecio muito.

O polvo, assim como outras proteínas de água, não é regular à minha mesa, mas é um dos eleitos quando falamos de frutos do mar, faz parte da gastronomia mediterrânica, de sabor e textura única e rico em ómega 3 e baixo em calorias para quem esta preocupado como peso.

Esta salada acompanha com vinho branco, eu particularmente adoro castas como arinto e antão vaz para acompanhar

Receita

Ingredientes

800G Polvo médio

+- 1 KG Batata miúda para assar

1 cebola

Coentros uma mão cheia

Salsa a uma mão cheia

Cebolinho uma mão cheia

Sumo de um limão

Azeite

Flor de sal qb

Pimenta preta de moinho qb

2 dentes de alho esborrachado

Método

Colocar o polvo congelado e 1 cebola num tacho, técnica que o Rui usa e é sempre infalível, eu uso a cebola com casca, cozeu em muito menos de 1h; o ideal é a partir dos 30 min verificar; quando estiver pronto retirar da água, deixar arrefecer e cortar uma parte, deixar alguns tentáculos para servir ;

Colocar numa assadeira de barro, colocar as batatas, regar com azeite e temperar com flor do sal, colocar no forno a 180 º, eu gosto da batatas caramelizadas e com uma textura crocante por fora e macias por dentro e deixei por 1h;

Em uma vasilha colocar o azeite de forma generosa, o sumo de limão, dentes de alho, as ervas aromáticas, eu gosto muito de coentros e por isso uso e abuso, o ideal é utilizar as que se gosta mais, deixar a marinar durante o tempo de preparar o polvo e a batata,

Juntar a marinada ao polvo, e assim que sair a batata do forno para tomar sabor, servir e finalizar com os tentáculos e limão;