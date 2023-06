Palhinha e Nelson Semedo não jogam frente à Islândia

Nélson Semedo e João Palhinha não fazem parte da lista de jogadores que vão defrontar a Islândia na noite desta terça-feira.

Os dois jogadores não treinaram na véspera do jogo. O lateral do Wolverhampton tinha queixas musculares e o médio do Fulham tem uma ferida no pé.

No primeiro jogo, frente à Bósnia, Toti Gomes e Renato Sanches não fizeram parte das escolhas de Roberto Martínez.