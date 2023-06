Guimarães. Buscas no Hospital por suspeitas de corrupção

O Ministério Público (MP) está a realizar, esta terça-feira, buscas no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, na sequência de suspeitas de corrupção.

Além do hospital, as diligências policiais abrangem também outras instituições, como a Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira ou o Rotary Club de Guimarães, e empresas do setor de tecnologia médica, segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR).

As buscas decorrem não só em Guimarães, mas também no Porto, em Lisboa, em Oeiras e na Amadora.

Em causa, estão suspeitas de "administração danosa, corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional".