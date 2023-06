Kylian Mbappé: "Acho que cumpro os critérios para ganhar a Bola de Ouro"

Kylian Mbappé tem estado em destaque nos últimos anos, no PSG, onde ganhou várias ligas e também na seleção francesa com o Campeonato do Mundo em 2018, mas ainda não conquistou a Bola de Ouro.

O jogador, depois do encontro com a Grécia, que a França ganhou, mostrou acreditar na sua possível conquista do troféu individual.

“É difícil falar de um troféu individual porque é preciso ser o melhor e nem sempre se é o melhor para o público. Acho que cumpro os critérios, mas vamos ver. São as pessoas que votam, mas continuo otimista”, disse em declarações à TF1.

O novo capitão da seleção gaulesa, não revelou nada sobre o seu futuro.

Mbappé, após marcar contra a Grécia, entrou para a história do futebol francês ao tornar-se o primeiro jogador com mais golos (54) numa só época entre clube e seleção, ultrapassando Just Fontaine.