Jovens à procura do título que falta a Portugal

Portugal defronta amanhã a Geórgia no primeiro jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa de Sub 21. Os últimos dias foram bastante penalizadores para a seleção nacional, que ficou sem dois jogadores fundamentais por lesão. Primeiro foi o defesa Tomás Tavares a sofrer uma lesão grave no joelho, que o afastou do estágio, sendo substituído por Bernardo Vital. Dois dias depois foi Fábio Vieira a ser dispensado pela Unidade de Saúde e Performance da federação, que concluiu que a lesão do médio não teve a evolução desejada e, por isso, não está em condições de jogar e cedeu o lugar ao avançado Diego Moreira. Fábio Vieira foi eleito o melhor jogador no campeonato da Europa em 2021.

O jogo contra a Geórgia, uma equipa sem grande palmarés internacional, não deve apresentar dificuldades de maior, segue-se os Países Baixos, dia 24, uma seleção muito técnica, que pratica um futebol semelhante ao nosso, e a Bélgica, dia 27, uma equipa perigosa que aposta muito no contra-ataque. Os dois primeiros classificados de cada grupo passam à fase seguinte. Todos os jogos disputam-se às 17 horas portugueses e têm transmissão televisiva na RTP e Canal 11.

O selecionador Rui Jorge acredita num bom desempenho dos jogadores: “Ficou demonstrado na qualificação que o nosso estilo de jogo, a segurança com bola, a criatividade e a inteligência são os pontos fortes da seleção, e que nos permite discutir os resultados contra qualquer equipa”. Sem o afirmar abertamente, o selecionador considera Portugal um dos favoritos a vencer a competição. “O nosso foco vai estar em demonstrar a qualidade individual e coletiva da equipa. Se o fizermos e se jogarmos bem estaremos mais próximos de conseguir um título que tanto desejamos”, disse Rui Jorge.