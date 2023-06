Blur regressam a Portugal para atuar no Kalorama

Depois de terem estado no Primavera Sound, os Blur regressam a Portugal em agosto, para um concerto no Kalorama, em Lisboa

Este concerto, que irá encerrar a digressão europeia da banda, será marcado pela apresentação ao vivo de "The Ballad of Darren", "o primeiro álbum da banda nos últimos oito anos, com edição prevista em 31 de julho".

"O Parque da Bela Vista, em Lisboa, recebe a segunda edição do MEO Kalorama entre 31 de agosto e 2 de setembro com um alinhamento de luxo, a que se juntam agora os Blur com um novo espetáculo, no primeiro dia do festival, 31 de agosto, naquela que será a última data da sua digressão europeia", escreveu a organização, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

O cartaz do 2.º Kalorama já tinha sido dado como encerrado na semana passada, mas o primeiro dia, que já contava com The Prodigy, Yeah Yeah Yeahs, The Blaze, M83, Metronomy, Rita Vian, Scúru Fitchádu e Pongo, entre outros, fica assim reforçado com os Blur.