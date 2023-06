China quer intensificar cooperação com meios de comunicação social lusófonos

Publicidade: Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China

Tratou-se de uma iniciativa do Centro de Programação em Línguas Europeias e Latino-Americanas do Grupo de Media da China (CMG), em que se debateu o fortalecimento do intercâmbio e da cooperação entre grupos de comunicação chineses e dos países lusófonos.

Na ocasião, o Diretor de Multimédia do referido Centro de Programação, Yin Xiangfeng, assinalou:

“Os meios de comunicação social são uma ponte para aumentar a compreensão e a confiança mútua e uma chave para abrir a porta da comunicação entre os povos, desempenhando um papel insubstituível na publicação de informações, compartilhamento de experiências, concentração de consensos e gestão de crise, entre outros. Os media da China e dos países de língua portuguesa devem ser representantes do intercâmbio e da aprendizagem mútua entre diferentes civilizações, com foco no comércio, construção e compartilhamento comum, na produção de mais obras com as características próprias da época e na busca pela troca cultural e interpessoal.”

O Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, ressaltou o papel importante que este diálogo desempenha nos intercâmbios entre meios de comunicação social. Referiu que iniciativas como esta permitem aos participantes um oportuno encontro para troca de opiniões e de pontos de vista, contribuindo para o entendimento mútuo entre países de todo o mundo. E sublinhou que a língua portuguesa é uma importante ferramenta e alavanca para promover o contínuo aprofundamento da compreensão.

O Diretor Superintendente da empresa de televisão brasileira TVT, Tarcísio Secoli, afirmou: “Estamos agora empenhados em construir um mundo multipolar, onde haja mais oportunidades para todos. Os nossos media devem ser um elemento de transformação e educação, para que as pessoas vejam que é possível viver melhor num mundo de cooperação, em luta pela manutenção da paz, e com uma nova ordem mundial.”

A Diretora de Informação do Grupo Soico - Moçambique-STV, Olívia Massango, elogiou o rápido desenvolvimento tecnológico na China. “Vivemos numa era em que a conectividade global é essencial para o progresso e o desenvolvimento em todas as áreas da vida. Neste contexto, os meios de comunicação desempenham um papel crucial na promoção laços entre a nações e compreensão mútua.” Referiu também que espera que o CMG possa continuar a fortalecer o compartilhamento de conteúdo com veículos de língua portuguesa. Em sua opinião, a vasta experiência e forte infraestrutura da comunicação na China pode ajudar a ser uma ponte, conectando-a aos media lusófonos.

O Diretor de Informação e Programas Portugueses da Teledifusão de Macau, João Francisco Pinto, afirmou que, devido à sua característica particular, a Região Administrativa Especial de Macau sempre desempenhou um papel importante no desenvolvimento das relações entre a China e a comunidade internacional lusófona. Acrescentou que nos últimos anos, a Teledifusão de Macau tem se empenhado para dar a conhecer melhor a China aos países que fazem parte da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. E salientou que o respeito mútuo pode trazer resultados frutíferos de cooperação.

No decorrer do encontro, foram trocadas opiniões sobre formas de intensificar a cooperação entre grupos de media, tendo o Grupo de Media da China apresentado os mecanismos actuais de cooperação com os media dos países e regiões de língua portuguesa, incluindo cofilmagem de documentários, coprodução de artigos jornalísticos e intercâmbio de reportagens exclusivas.

Este encontro foi divulgado nas diversas plataformas do CMG, assim como nos grupos brasileiros Rede TVT, Brasil 247 e Diário de Pernambuco, na Teledifusão de Macau e em outros órgãos de comunicação social dos países lusófonos.