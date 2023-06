Prática ilícita de jogo faz 14 detidos em Fafe

A Guarda Nacional Republicana de Fafe, no dia 17 de junho, deteve 14 homens com idades entre os 27 e 83 anos, por prática ilícita de jogo, na localidade de Arões, no concelho de Fafe.

Na sequência de uma operação de fiscalização ao combate de jogos de fortuna ou azar, fora dos locais legalmente autorizados, foi possível detetar 14 homens no interior de um estabelecimento a praticarem o jogo de forma ilícita.

Durante as diligências, os militares da GNR apreenderam 2.605 euros em dinheiro, 19 cadeiras, duas mesas, um baralho de cartas e um computador de slot machine.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Fafe.