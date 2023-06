Calor: Temperaturas podem chegar aos 42 graus

As temperaturas vão subir a partir de quinta-feira, prevendo-se máximas no Vale do Tejo e interior do Alentejo e Algarve que podem chegar aos 42 graus, contribuindo para ondas de calor.

Em declarações à Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que a subida das temperaturas será "muito significativa", acima da média para a época do ano, e deverá manter-se pelo menos até dia 27 de junho.

"Hoje estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros que podem localmente ser intensos e acompanhados de trovoadas nas regiões do norte e centro e de granizo durante a tarde apenas no interior norte e centro. No Sul será fraca e pouco frequente. Amanhã [terça-feira] há possibilidade de ocorreram ainda alguns aguaceiros nas regiões do norte e centro, mais prováveis a litoral a norte do cabo Mondego", disse.

Segundo Maria João Frada, na quarta-feira, dia em que começa o verão, ainda são esperados aguaceiros durante a noite nas regiões do Norte e Centro, mas deverá melhorar em termos de nebulosidade a partir do final da manhã.

No fim de semana, as temperaturas poderão chegar aos 38 e 40 a 42 graus Celsius em alguns locais a sul do Tejo.

A meteorologista do IPMA adiantou que as temperaturas mínimas também vão subir a partir de quinta-feira e manter-se pelo menos até dia 27, com valores elevados para esta época do ano.

"Vamos ter também uma subida significativa das mínimas. Vamos ter noites tropicais, ou seja temperaturas iguais ou superiores a 20 graus, nomeadamente a sul do Tejo", disse.