Centenas de menores brasileiros resgatados de trabalho infantil desde abril

Entre abril e junho, as autoridades brasileiras resgataram 416 menores de situações de trabalho infantil em todo o país.

Estes dados foram avançados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e divulgados no sábado pelo jornal Estado de Minas, e revelam que os menores, com idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos, foram encontrados durante inspeções das autoridades brasileiras.

Os jovens estavam a realizar trabalhos como a construção civil, venda de bebidas alcoólicas, recolha de lixo, mecânica, lavagem de carros e venda ambulante em locais públicos.

"Ao serem encontradas pela auditora fiscal do Trabalho, as vítimas foram afastadas das atividades e encaminhadas à rede de proteção à infância e à adolescência para inclusão em políticas públicas de proteção social e educação", afirma o jornal brasileiro.