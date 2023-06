Ventura ataca Costa por escala em Budapeste e encontro com Orbán

O presidente do Chega acusa António Costa de "hipocrisia política e imoralidade" devido à escala que fez, quando viajava num Falcon da Força Aérea, em Budapeste, onde viu a final da Liga Europa ao lado de Viktor Orbán.

"Querer estar com José Mourinho e apoiar um treinador português, um jogador português, uma equipa portuguesa é sempre louvável, mas António Costa não colocou na agenda pública que ali estaria, o que significa que, de alguma forma, um equipamento do Estado foi utilizado para finalidades que, não sendo secretas, foram mais privadas do que políticas ou públicas", disse André Ventura, num vídeo divulgado aos jornalistas, e citado pela agência Lusa.

"Os equipamentos do Estado, suportados pelo erário público e pelo contribuinte, não devem ser utilizados desta forma", sublinhou o líder do Chega, acrescentando que é "uma tremenda hipocrisia política e uma tremenda imoralidade".

Ventura salientou que Costa critica as políticas do primeiro-ministro da Hungria, mas "mesmo assim não se inibe de ir ter com o primeiro-ministro húngaro para eventualmente ter o seu apoio".

Para Ventura, o primeiro-ministro "parece estar mais preocupado com a campanha europeia, com o seu próximo lugar, do que com gerir Portugal, com a política portuguesa".