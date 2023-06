NBA. Domínio garante conquista inédita

por João Sena

De surpresa em surpresa, chegou ao fim a temporada do melhor basquetebol do mundo com a vitória dos Denver Nuggets, que despacharam os Miami Heat por 4-1 na série final. A equipa do Colorado teve um desempenho impressionante nos playoff, foram 16 vitórias e apenas quatro derrotas nos confrontos que culminaram no título inédito. Sem contestação. A soberania dos Denver faz lembrar outras equipas que dominaram em outras temporadas, como os Golden State Warriors, que também venceram 16 partidas (2017), ou os San Antonio Spurs (1999) e os Los Angeles Lakers (2001), com 15 triunfos.

Os Denver Nuggets começaram a jogar na NBA na época de 1976/77 e o melhor que tinham conseguido foi chegar as finais da Conferência Oeste por quatro vezes, perdendo sempre com os LA Lakers. Este ano, derrotaram pela primeira vez as estrelas de Los Angeles e, na série final, levaram a melhor sobre os de Miami. Desta vez, a Florida e a Califórnia não foram capazes de fazer frente ao Colorado. Esta conquista é o culminar de uma temporada perfeita, já que ficaram em primeiro lugar na Conferência Oeste, antes dos playoffs onde o seu domínio foi indiscutível. Era tão evidente a sua superioridade que os especialistas em apostas desportivas só viam a equipa de Denver a ganhar.

A partida que decidiu o campeão da NBA 2023 foi a mais fraca das cinco realizadas pelas duas equipas, como desde logo pode inferir-se do resultado (94-89) – nos jogos anteriores o vencedor tinha passado sempre os 100 pontos. «Os Miami são uma grande equipa, que respeito muito. Nós fizemos um esforço incrível. Foi um mau jogo, não conseguíamos marcar, mas fomos eficazes a defender. Está bom. O trabalho está feito e podemos ir para casa», disse Nikola Jokic, que foi eleito o melhor poste na história das finais da NBA e que sucede a Shaquille O’Neal, dos Lakers, outro ‘monstro’, que foi distinguido em 2002. O ‘gigante’ sérvio (2,11 m de altura) foi considerado o Most Valuable Player (MVP) da final, com a melhor média de pontos (30), sendo também o poste com mais triplos-duplos na história dos playoffs (121). O sérvio ficou também na história deste campeonato por um detalhe romântico. Como não podia jogar com o anel no dedo, tirou-o e atou-o ao atacador da sua sapatilha e fez todos os jogos com esse ‘amuleto’, uma ideia que copiou de um ex-colega na Sérvia.

O título dos Nuggets deveu-se muito à estrela da equipa, Nikola Jokic, mas também a Jamal Murray, que foi brilhante em alguns jogos. Foram eles que começaram a escrever a história deste campeonato com exibições dignas dos grandes da NBA.

O treinador dos Nuggets, Michael Malone, afirmou que «o trabalho, o sacrifício e a dedicação valeram a pena» e considerou Jokic como «uma pessoa formidável».